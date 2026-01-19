Эксперты рассказали, когда самозанятыми может заинтересоваться налоговая

По словам МВА-профессора Президентской академии Алексея Войлукова, волна обсуждений вызвана вступлением в силу новых критериев оценки мошеннических операций. Банки перенастроили свои системы, что привело к увеличению числа ложных срабатываний и временных блокировок для запроса пояснений у клиентов. При этом ФНС не отслеживает операции физлиц в реальном времени и может запрашивать данные у банков только в рамках официальных проверок при наличии оснований.