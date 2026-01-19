Эксперты рассказали, когда самозанятыми может заинтересоваться налоговая

Участившиеся случаи блокировки переводов между гражданами связаны в первую очередь с работой банковских антифрод-систем, а не с усилением налогового контроля. Такое разъяснение в беседе с «Российской газетой» дали финансовые эксперты.
По словам МВА-профессора Президентской академии Алексея Войлукова, волна обсуждений вызвана вступлением в силу новых критериев оценки мошеннических операций. Банки перенастроили свои системы, что привело к увеличению числа ложных срабатываний и временных блокировок для запроса пояснений у клиентов. При этом ФНС не отслеживает операции физлиц в реальном времени и может запрашивать данные у банков только в рамках официальных проверок при наличии оснований.
Вероятность целевых проверок самозанятых остается низкой. Как отметил Войлуков, они чаще попадают в поле зрения налоговиков в рамках проверок компаний, которые могут оформлять штатных сотрудников как самозанятых.
Профессор Карина Пономарева добавила, что ФНС фокусируется на выявлении случаев подмены трудовых отношений, когда самозанятый работает по правилам заказчика, использует его оборудование или получает регулярные выплаты, аналогичные зарплате. Дополнительными факторами риска являются высокие доходы, близкие к лимиту в 2,4 млн рублей в год, а также небольшой штат компании при большом объеме работ, выполняемом самозанятыми.
Ранее в ФНС рассказали о новом порядке взыскания налоговой задолженности с физлиц.