Политолог Ткаченко: ЕС может начать закупать газ из РФ после смены элит

Для возобновления поставок российского газа в Европейский союз необходима смена политических элит в европейских странах. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
По его мнению, при нынешнем руководстве ЕС подобный шаг маловероятен, поскольку для этого действующим лидерам пришлось бы публично признать свои прежние решения ошибочными.
Эксперт подчеркнул, что с технической точки зрения Россия готова возобновить поставки в значительных объемах в кратчайшие сроки, так как газопровод, в том числе через Украину, остается работоспособным.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом, скучает ли Европа по «Северным потокам».