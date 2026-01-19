Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Ткаченко: ЕС может начать закупать газ из РФ после смены элит

Эксперт Станислав Ткаченко усомнился, что Европа начнет закупать российский газ при нынешнем европейском руководстве.

Источник: Аргументы и факты

Для возобновления поставок российского газа в Европейский союз необходима смена политических элит в европейских странах. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

По его мнению, при нынешнем руководстве ЕС подобный шаг маловероятен, поскольку для этого действующим лидерам пришлось бы публично признать свои прежние решения ошибочными.

Эксперт подчеркнул, что с технической точки зрения Россия готова возобновить поставки в значительных объемах в кратчайшие сроки, так как газопровод, в том числе через Украину, остается работоспособным.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом, скучает ли Европа по «Северным потокам».

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше