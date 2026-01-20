Ричмонд
Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 20 января

Нацбанк Беларуси повысил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 20 января, вторник.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке изменились валютные курсы на 20 января, вторник. В итоге подросли курс доллара, курс евро и курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на вторник, 20 января, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9027 белорусского рубля, 1 евро — 3,3735 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7177 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на понедельник, 19 января, курс евро, курс доллара и курс российского рубля стали выше во вторник, 20 января. Больше при этом подрос курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0026 белрубля, курс евро увеличился на 0,0068 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0001 белрубля.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий в среднем на 10% с 1 февраля.

