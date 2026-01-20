Ставки по вкладам рухнули после заседания ЦБ

По данным маркетплейса, снижение затронуло не только краткосрочные депозиты. В целом с начала 2026 года средние ставки по вкладам в крупнейших банках уменьшились на 0,08−0,28 процентного пункта в зависимости от срока размещения средств. По сравнению с 19 декабря 2025 года, когда Банк России понизил ключевую ставку до 16% годовых, доходность вкладов сократилась заметнее — на 0,24−0,65 процентного пункта.