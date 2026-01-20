Ставки по вкладам рухнули после заседания ЦБ

Ставки по вкладам перешли к снижению.
Средняя ставка по вкладам на срок три месяца в 20 крупнейших российских банках по объему депозитов населения опустилась до 14,86% годовых, что стало минимальным уровнем с июля 2024 года. Об этом 19 января сообщила пресс-служба финансового маркетплейса «Финуслуги», проанализировав условия по депозитам крупнейших кредитных организаций.
«Средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших банках по размеру депозитного портфеля снизилась до 14,86%. Это минимальное значение с июля 2024 года, — отмечается в сообщении. — Вклады со сроком на три месяца оставались единственными, где средний показатель превышал 15% годовых», — указали в пресс-службе «Финуслуг» ТАСС.
По данным маркетплейса, снижение затронуло не только краткосрочные депозиты. В целом с начала 2026 года средние ставки по вкладам в крупнейших банках уменьшились на 0,08−0,28 процентного пункта в зависимости от срока размещения средств. По сравнению с 19 декабря 2025 года, когда Банк России понизил ключевую ставку до 16% годовых, доходность вкладов сократилась заметнее — на 0,24−0,65 процентного пункта.
Аналитики «Финуслуг» уточнили, что разрыв между минимальными и максимальными предложениями на рынке остается значительным. Среди топ-20 банков максимальная ставка по вкладам сейчас достигает 18% годовых, минимальная — 6,8% годовых. Разброс объясняется различиями в продуктовых линейках, акционными предложениями и политикой отдельных кредитных организаций по привлечению розничных средств.
В исследовании говорится, что трехмесячные депозиты дольше других удерживали повышенную доходность после декабрьского решения ЦБ о снижении ключевой ставки, однако в январе банки начали активнее корректировать условия. В «Финуслугах» отметили, что часть кредитных организаций уже пересмотрела ставки по краткосрочным вкладам вслед за изменением стоимости фондирования, а остальные игроки рынка могут продолжить этот тренд в ближайшие недели.