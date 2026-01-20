В Новосибирске выросло число производителей зимней одежды

В Новосибирской области количество малых и средних предприятий, производящих зимнюю одежду и спортивную экипировку, достигло 507, увеличившись за пять лет на 15,2%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона со ссылкой на Корпорацию МСП.
Большую часть рынка занимают производители верхней одежды (67,6%), далее следует спецодежда (27%), тогда как спортивная и меховая продукция остаются нишевыми сегментами.
Новосибирская область объединяет около 3% участников российского рынка зимней одежды. При этом, по данным статистики, объемы производства одежды в регионе снижаются, в 2025 году выпуск составил 81,7% к уровню 2024-го, однако в денежном выражении выручка достигла 5,7 млрд рублей на фоне роста цен.