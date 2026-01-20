В Новосибирске выросло число производителей зимней одежды

В Новосибирской области количество малых и средних предприятий, производящих зимнюю одежду и спортивную экипировку, достигло 507, увеличившись за пять лет на 15,2%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона со ссылкой на Корпорацию МСП.