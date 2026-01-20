Владивосток остался без нового 16-этажного дома

Соглашение о реализации инвестпроекта по строительству дома ООО «Лео» заключило с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) еще в августе 2021 года. В соответствии с документом, компания должная была завершить проект в 2023 году, но так и не приступила к его реализации.