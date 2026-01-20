Владивосток остался без нового 16-этажного дома

Резидент Свободного порта Владивосток, специализированный застройщик «Лео» передумал строить жилой 16-этажный дом в районе переулка Пархоменко во Владивостоке. Компания, принадлежащая бизнесмену Александру Табаченко, не сдержала взятое на себя обязательство и с большой долей вероятности лишится льгот преференциального режима, сообщает ИА PrimaMedia.
Соглашение о реализации инвестпроекта по строительству дома ООО «Лео» заключило с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) еще в августе 2021 года. В соответствии с документом, компания должная была завершить проект в 2023 году, но так и не приступила к его реализации.
По данным участников рынка, построить новый объект на доступном земельном участке в окружении частного сектора изначально было нереально.
Ссылаясь на то, что резидентом были существенно нарушены условия соглашения КРДВ направила в адрес компании уведомление о расторжении соглашения, а затем обратилась с соответствующим исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края. Предварительное судебное заседание назначено на 28 января.
По данным ЕГРЮЛ, ООО специализированный застройщик «Лео» было зарегистрировано во Владивостоке в мае 2019 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей. С момента создания у компании сменилось несколько владельцев.
На данный момент генеральным директором и единственным владельцем является хорошо известный в строительной отрасли Александр Табаченко. К примеру, этот бизнесмен был руководителем и совладельцем компании «Спеко-Инвест», а в начале «нулевых» возглавлял КГУП «Госпродагентство Приморского края». В настоящее время он имеет доли в ряде компаний — специализированных застройщиков, в том числе «Владжилстрой», «Лидер ДВ», «Скат», «Восток-Лидер».