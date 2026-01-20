Politico: ЕС загнал себя в ловушку, отказавшись от российского газа

В Брюсселе также выражают обеспокоенность тем, что энергетическая зависимость может быть использована администрацией президента США Дональда Трампа как инструмент давления, в том числе в контексте ситуации вокруг Гренландии. При этом подчеркивается, что на мировом рынке существуют и другие источники газа, а потенциальный риск сокращения поставок из США в случае дальнейшей эскалации нельзя полностью исключать.