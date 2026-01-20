Ричмонд
Politico: ЕС загнал себя в ловушку, отказавшись от российского газа

ЕС оказался в уязвимом положении на фоне конфликта вокруг Гренландии из-за отказа от российского газа.

Источник: Аргументы и факты

Европейский союз оказался в уязвимом положении на фоне конфликта вокруг Гренландии, во многом из-за отказа от российского газа и последующего роста энергетической зависимости от США. Как отмечают европейские СМИ, ставка на американский сжиженный природный газ изначально рассматривалась как надежная альтернатива, однако на фоне кризиса в трансатлантических отношениях эта модель перестала выглядеть гарантированной.

Эксперты указывают, что в условиях обострения международных противоречий усиление зависимости от одного внешнего поставщика создает серьезные геополитические риски. По оценкам аналитиков в сфере энергетики, подобная уязвимость может негативно сказаться на способности ЕС самостоятельно принимать стратегические решения.

В Брюсселе также выражают обеспокоенность тем, что энергетическая зависимость может быть использована администрацией президента США Дональда Трампа как инструмент давления, в том числе в контексте ситуации вокруг Гренландии. При этом подчеркивается, что на мировом рынке существуют и другие источники газа, а потенциальный риск сокращения поставок из США в случае дальнейшей эскалации нельзя полностью исключать.

