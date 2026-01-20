Экономист сказал, как увеличатся пособия по уходу за ребенком с 1 февраля

Сначала нужно разделить полученный за два прошлых года (но не более предельного размера базы для обложения страховыми взносами за каждый календарный год) на количество дней в двух предыдущих годах — 731. Данное число можно уменьшить на вычитаемые периоды, к которым относятся, например, периоды временной нетрудоспособности, получения пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком.