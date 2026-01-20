Экономист сказал, как увеличатся пособия по уходу за ребенком с 1 февраля

Сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2026 году будет рассчитываться исходя из дохода, полученного в 2024 и 2025 годах, максимальный размер с 1 февраля 2026 года составит 83021,18 рубля. О том, как рассчитать свой размер выплаты, aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«В 2026 году расчёт будет базироваться на тех суммах дохода, которые были получены гражданином в 2024—2025 годах», — отметил экономист.
Сначала нужно разделить полученный за два прошлых года (но не более предельного размера базы для обложения страховыми взносами за каждый календарный год) на количество дней в двух предыдущих годах — 731. Данное число можно уменьшить на вычитаемые периоды, к которым относятся, например, периоды временной нетрудоспособности, получения пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком.
Полученный результат необходимо сравнить с максимальным среднедневным заработком (6 827,40 рубля), он не должен его превышать. После этого результат умножаем на 30,4 и 40%.
«Рассчитанный размер пособия не может быть менее минимального размера. В 2026 году минимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет с 1 февраля увеличится до 10 837,20 рубля. Максимальная величина увеличится на 20,3% по сравнению с прошлым годом и составит 83 021,18 рубля на одного ребенка», — напомнил Балынин.
Экономист привел пример. Если у человека в 2024 году зарплата составляла 89 069 рублей, а в 2025-м — 105 000 рублей, то среднедневной заработок составит 3 185,81 рубля ((89069*12 + 105000*12)/731 = 3185,81).
Полученный размер среднедневного заработка не превышает максимальный, а значит фактически полученное значение умножаем на 40% и 30,4. Получим 38 739,45 рубля — таким будет размер пособия по уходу за ребенком в приведенном примере.
Если уход осуществляется одновременно за двумя детьми, то размер пособия увеличивается вдвое и в примере составит 77 478,9 рубля.
«При одновременном уходе за тремя и более детьми размер пособия будет рассчитан, исходя из 100% покрытия среднедневного заработка за последние два года. Так, в приведённом примере размер ежемесячно выплачиваемого пособия по уходу за детьми составит 96 848,62 рубля», — заключил экономист.