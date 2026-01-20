Части россиян грозит доначисление налогов с января

ИП грозит доначисление налогов, если те используют один счет для бизнеса и личных операций.
С 1 января 2026 года индивидуальным предпринимателям в России грозит доначисление НДФЛ и ухудшение так называемой цифровой репутации при использовании одного банковского счета для личных покупок и деловых операций. Об этом журналистам сообщила заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА, доктор экономических наук Ирина Шацкая.
«Если [индивидуальный предприниматель] использует один счет и для расчетов с поставщиками, и для покупок в супермаркете, это создает серьезный риск. Автоматические системы ФНС легко выявят такие смешанные операции. Постоянная практика может быть расценена как способ замаскировать часть доходов, что приведет к доначислениям НДФЛ и испортит цифровую репутацию в глазах банков и партнеров», — подчеркнула Шацкая в беседе с ТАСС.
Шацкая пояснила, что заключение о финансовом состоянии бизнеса ФНС теперь сможет формировать на основе широкого массива данных. В него войдут не только налоговая отчетность, но и информация о движении средств по счетам, статистика Росстата, сведения о принадлежащей предпринимателю недвижимости, а также данные о его контрагентах. Особое внимание будет уделяться бизнесу, который не отражает доходы, средние по рынку. Налоговые службы могут заподозрить, что предприниматель осознанно скрывает часть выручки.
С 1 января 2026 года в России вступили в силу масштабные изменения по налогу на добавленную стоимость. Кроме того, ранее регуляторы уже усилили контроль за финансовыми потоками и прозрачностью участников рынка. Банк России после введенных в 2022 году послаблений по раскрытию структуры собственности кредитных организаций продлил их до конца 2026 года, а с 2027-го обяжет банки публиковать обезличенные данные о структуре владения, при этом ЦБ продолжит получать полную информацию по прежним стандартам.