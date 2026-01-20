Части россиян грозит доначисление налогов с января

С 1 января 2026 года в России вступили в силу масштабные изменения по налогу на добавленную стоимость. Кроме того, ранее регуляторы уже усилили контроль за финансовыми потоками и прозрачностью участников рынка. Банк России после введенных в 2022 году послаблений по раскрытию структуры собственности кредитных организаций продлил их до конца 2026 года, а с 2027-го обяжет банки публиковать обезличенные данные о структуре владения, при этом ЦБ продолжит получать полную информацию по прежним стандартам.