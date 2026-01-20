Спрос на жилье отреагировал на новые правила льготной ипотеки

Это не значит, что он будет для всех объектов, просто в большинстве городов часть готового жилья морально устарела. Оно низкой эффективности, с неудачными планировками, проходными или маленькими комнатами, низкими потолками или длинными коридорами, куда все выставляют мусор и старые вещи. Но есть дома, пусть и не новые, но хорошо содержащиеся и с удобными планировками — они могут стоить довольно дорого. Нужно учитывать и то, что во вторичном жилье квартира готова к проживанию сразу, и соседи с разных сторон не будут одновременно делать ремонт.