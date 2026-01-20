Китай сократил импорт российской нефти

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, в 2025 году объём импорта российской нефти в КНР сократился на 7,1%, составив 100,72 миллиона тонн. Об этом сообщает ТАСС.
В стоимостном выражении поставки упали на 20,4% — до 49,8 миллиардов долларов. Несмотря на это снижение, Россия сохранила позицию крупнейшего поставщика нефти на китайский рынок.
На втором месте по объёмам поставок находится Саудовская Аравия, нарастившая экспорт в Китай на 2,6% до 80,75 млн тонн. Далее следуют Ирак (64,62 млн тонн, рост на 1,2%), Малайзия (64,41 млн тонн) и Бразилия (47,07 млн тонн).
При этом помесячная статистика показывает позитивную динамику: в декабре 2025 года Россия увеличила экспорт нефти в Китай на 11,7% по сравнению с ноябрём, до 9,33 млн тонн. В денежном выражении декабрьские поставки выросли на 3,6%, достигнув 3,91 млрд долларов.
Для сравнения, в 2024 году общий импорт нефти в Китай из всех стран сократился на 1,9% (до 553,41 млн тонн), в то время как поставки из России, напротив, выросли на 1,3%, составив 108,47 млн тонн.
Ранее сообщалось, что недружественные страны готовятся нанести новые удары по российскому топливному экспорту.
