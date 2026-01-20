Экономист рассказал, какие квартиры в новостройках будут дешеветь в 2026 году

Скидки будут предоставлять на жилье, которое строят в неудобных локациях, предположил эксперт.
Несмотря на сложную ситуацию в экономике в целом, застройщики из-за стабильного спроса не будут снижать цены на квартиры в этом году. Исключением станет жилье в наименее удачных проектах — с неудобным расположением или другими изъянами, на которое девелоперы будут предоставлять скидки, отметил в интервью URA.RU заведующий кафедрой ипотечного кредитования Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.
«Когда застройщики видят, что спроса действительно нет, они начинают проводить различные маркетинговые акции — скидки для определенных категорий, при 100-процентной оплате, “оплати по ценам 2024 года”, предложение бесплатного парковочного места и так далее», — сказал эксперт. Однако, по его словам, это единичные случаи, характерные даже не для городов или районов, а для конкретных объектов и локаций.
По оценкам аналитиков «Дом.рф», в 2025 году цены на новостройки в России выросли на 10,2%. Это выше прогноза начала прошлого года, когда предполагалось, что рост стоимости квадратного метра будет укладываться в уровень инфляции. Основной вклад в динамику внесла вторая половина года, когда спрос оживило снижение ключевой ставки.