Экономист рассказал, какие квартиры в новостройках будут дешеветь в 2026 году

«Когда застройщики видят, что спроса действительно нет, они начинают проводить различные маркетинговые акции — скидки для определенных категорий, при 100-процентной оплате, “оплати по ценам 2024 года”, предложение бесплатного парковочного места и так далее», — сказал эксперт. Однако, по его словам, это единичные случаи, характерные даже не для городов или районов, а для конкретных объектов и локаций.