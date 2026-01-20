Омский производитель попкорна стал частью областного промышленного кластера

О вхождении компании в кластер сообщил Фонд развития промышленности Омской области после посещения новых участников кластеров. Представители фонда объехали их вместе с вице-губернатором Андреем Шпиленко. В том числе они посетили ООО «Спутник», которое участвует в межрегиональном химическом промышленном кластере (совместно с Башкортостаном). Оно производит высококачественный ПВХ-профиль под маркой ORTEX для оконных и дверных конструкций.