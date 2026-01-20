Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский производитель попкорна стал частью областного промышленного кластера

Это компания «Кэнди Фрут».

Источник: Комсомольская правда

Омский производитель сладкой ваты и попкорна, ООО «Кэнди Фрут», стало частью областного пищевого промышленного кластера. Работать в Омске ООО начало в 2022 году.

О вхождении компании в кластер сообщил Фонд развития промышленности Омской области после посещения новых участников кластеров. Представители фонда объехали их вместе с вице-губернатором Андреем Шпиленко. В том числе они посетили ООО «Спутник», которое участвует в межрегиональном химическом промышленном кластере (совместно с Башкортостаном). Оно производит высококачественный ПВХ-профиль под маркой ORTEX для оконных и дверных конструкций.

В диалоге с руководством компаний фонд выявил ключевые факторы, сдерживающие рост производства, стороны в итоге наметили конкретные пути решения проблем с этим при поддержке фонда и региональной власти.

Ранее КП-Омск писала, что «Омский завод современных технологий машиностроения» перерегистрировал свое юрлицо в Москву.