Названа причина резкого роста спроса на новостройки

«Это в том числе традиционное желание успеть в последний вагон. С февраля будут действовать правила семейной ипотеки, когда на одну семью положен только один льготный жилищный кредит, а супруги должны будут выступать созаемщиками. Кроме того, обсуждается привязка процентной ставки к количеству детей. Поэтому россияне торопятся», — отметил экономист.