Экспорт СПГ из РФ в Китай в 2025 году увеличился более чем на 18 процентов

Напомним, в октябре новый японский премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что у Токио не имеет возможности отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ). Она обратила внимание, что эмбарго на поставки СПГ из России неблагоприятно отразится на экономической активности Японии. На момент этого заявления доля российского сжиженного природного газа в японском импорте указанного топлива составляла примерно 9 процентов.