Экспорт СПГ из РФ в Китай в 2025 году увеличился более чем на 18 процентов

Россия в 2025 году увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай на 18,2 процента, следует из статистики, опубликованной Главным таможенным управлением КНР.
Общий объём поставок этого вида топлива достиг 9,79 миллиона тонн. Стоимость всего СПГ, реализованного в КНР за отчётный период, составила 4,98 миллиарда долларов. Этот показатель остался на уровне 2024 года.
В рейтинге ключевых поставщиков СПГ в Китай Россия занимает третье место. На первой строчке указанного списка находится Австралия. При этом в 2025 году поставки сжиженного природного газа из этой страны в КНР упали на 22,1 процента (до 20,38 миллиона тонн).
На втором месте расположился Катар, который направил в Китай 19,43 миллиона тонн (рост на 6 процентов). На четвёртой и пятой строчках в рейтинге находятся Малайзия (7,21 миллиона тонн) и Индонезия (4,01 миллиона тонн). Соединённые Штаты заняли по этому показателю 13-е место (259,95 тысячи тонн).
Напомним, в октябре новый японский премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что у Токио не имеет возможности отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ). Она обратила внимание, что эмбарго на поставки СПГ из России неблагоприятно отразится на экономической активности Японии. На момент этого заявления доля российского сжиженного природного газа в японском импорте указанного топлива составляла примерно 9 процентов.