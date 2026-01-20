Экономист назвал ключевую ставку, которая вернет рыночную ипотеку в России

Чтобы спрос на рыночную ипотеку стал восстанавливаться, ключевая ставка должна снизиться еще на 3−4 процентных пункта, считает Александр Цыганов.
Спрос на рыночную ипотеку без льготных программ в России начнет восстанавливаться, когда ставки по жилищным кредитам в банках снизятся с нынешних значений около 20% до 15−16%. Таким мнением поделился с URA.RU заведующий кафедрой ипотечного кредитования Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.
«Пока ставки еще высоки. Рыночную ипотеку могут позволить себе те, кто совершает альтернативные сделки или понимает, что у них в перспективе по каким-то причинам появится крупная сумма, например, наследство. Покупка же полностью по рыночной ставке — это дорого, для большинства она еще заградительная», — сказал Цыганов.
Чтобы ставки по ипотеке в банках опустились до 15−16%, ключевая ставка должна быть на уровне 12−13%, добавил экономист. Бурный же рост жилищного кредитования без льгот, по его словам, возможен при банковских предложениях под 10% годовых — для этого ставка ЦБ должна быть еще на два-три процентных пункта ниже, подчеркнул он.
19 декабря Банк России снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%. Регулятор уменьшил показатель пятый раз подряд — в общей сложности на пять процентных пунктов за период с июня по декабрь. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке запланировано на 13 февраля.