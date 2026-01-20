В США отметили резкий рост экономического неравенства между людьми

Миллиардеры занимают государственные посты несравнимо чаще, чем среднестатистический житель планеты. Такой вывод сделали авторы ежегодного доклада Oxfam.
По данным исследования, в 2023 году около 74 из 2027 миллиардеров мира находились на должностях в исполнительной или законодательной власти. Таким образом, вероятность для миллиардера получить госдолжность оценили в 3,6%. Для «обычного человека» этот показатель оказался на уровне 0,0009%.
В Oxfam подчеркнули, что эти цифры показывают степень влияния сверхбогатых на политические решения и работу институтов власти.
Отдельно в докладе обратили внимание на ситуацию в США. Там говорится, что президент Дональд Трамп сформировал самый обеспеченный кабинет и команду в современной американской истории. По оценке авторов доклада, администрация проводила масштабные меры в интересах наиболее богатых граждан — от налоговых льгот до сокращений социальной поддержки.
Также указывается, что Белый дом продвигал шаги, которые могли ослабить позиции профсоюзов среди части федеральных служащих и сократить регулирование в сфере защиты прав потребителей.
На этом фоне, отмечает Oxfam, разрыв между богатыми и остальными продолжает расти. По данным организации, совокупное состояние миллиардеров в 2025 году увеличилось до 18,3 трлн долларов — это максимальный показатель за всю историю наблюдений.
