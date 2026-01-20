Ричмонд
В США отметили резкий рост экономического неравенства между людьми

Миллиардеры занимают государственные посты несравнимо чаще, чем среднестатистический житель планеты.

Миллиардеры занимают государственные посты несравнимо чаще, чем среднестатистический житель планеты. Такой вывод сделали авторы ежегодного доклада Oxfam.

По данным исследования, в 2023 году около 74 из 2027 миллиардеров мира находились на должностях в исполнительной или законодательной власти. Таким образом, вероятность для миллиардера получить госдолжность оценили в 3,6%. Для «обычного человека» этот показатель оказался на уровне 0,0009%.

В Oxfam подчеркнули, что эти цифры показывают степень влияния сверхбогатых на политические решения и работу институтов власти.

Отдельно в докладе обратили внимание на ситуацию в США. Там говорится, что президент Дональд Трамп сформировал самый обеспеченный кабинет и команду в современной американской истории. По оценке авторов доклада, администрация проводила масштабные меры в интересах наиболее богатых граждан — от налоговых льгот до сокращений социальной поддержки.

Также указывается, что Белый дом продвигал шаги, которые могли ослабить позиции профсоюзов среди части федеральных служащих и сократить регулирование в сфере защиты прав потребителей.

На этом фоне, отмечает Oxfam, разрыв между богатыми и остальными продолжает расти. По данным организации, совокупное состояние миллиардеров в 2025 году увеличилось до 18,3 трлн долларов — это максимальный показатель за всю историю наблюдений.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше