В США отметили резкий рост экономического неравенства между людьми

По данным исследования, в 2023 году около 74 из 2027 миллиардеров мира находились на должностях в исполнительной или законодательной власти. Таким образом, вероятность для миллиардера получить госдолжность оценили в 3,6%. Для «обычного человека» этот показатель оказался на уровне 0,0009%.