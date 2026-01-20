Как тюменцам подготовить автомобиль к поездкам на дальние расстояния во время морозов

По словам автоэксперта, перед дальней поездкой в первую очередь необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи и уровень масла в двигателе. «Это то, что нужно сделать в первую очередь. Также не помешает оценить уровень других жидкостей: тормозной, антифриза и т.д. В дорогу с собой лучше взять запас “незамерзайки” и небольшую канистру масла — на всякий случай», — считает тюменский автоэксперт.