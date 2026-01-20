Ричмонд
Как тюменцам подготовить автомобиль к поездкам на дальние расстояния во время морозов

Во время затяжных морозов автолюбителя Тюменской области лучше воздержаться от поездок на дальние расстояния, однако если они неизбежны — машину нужно основательно подготовить. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт Дмитрий Демин. По прогнозам синоптиков, 21 января температура воздуха на территории региона опустится до −38 градусов.

На Тюменскую область надвигаются аномальные морозы.

«Путешествие на дальние дистанции во время морозов — это всегда определенный риск. Все-таки, техника есть техника, и она может подвести в самый неподходящий момент. Поэтому прежде, чем отправиться на дальнее расстояние во время экстремально низких температур, машину необходимо основательно подготовить», — считает Дмитрий Демин.

По словам автоэксперта, перед дальней поездкой в первую очередь необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи и уровень масла в двигателе. «Это то, что нужно сделать в первую очередь. Также не помешает оценить уровень других жидкостей: тормозной, антифриза и т.д. В дорогу с собой лучше взять запас “незамерзайки” и небольшую канистру масла — на всякий случай», — считает тюменский автоэксперт.

Он добавил, что водителям также необходимо взять с собой заряженный мобильный телефон, теплую одежду, непромокаемую обувь, трос и лопату для откапывания снега. «Обязательно иметь небольшой запас еды, термос с горячим чаем или водой, огнетушитель, аптечку и светоотражающий жилет. Это, как модно сейчас говорить, базовый минимум», — добавил Дмитрий Демин.

Во время морозов на загородных трассах Тюменской области работают пункты обогрева МЧС. Также на дорогах региона дежурят усиленные патрули Госавтоинспекции. «С начала сезона помощь в обогреве водителей и автомобилей пожарно-спасательными подразделениями областного главка МЧС России оказывалась 23 раза. Еее получили 58 человек, 22 транспортных средства. Единый номер вызова экстренных служб 112», — сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область вернутся аномальные морозы. 21 и 22 января температура воздуха на территории региона опустится ниже −38 градусов.