Как тюменцам подготовить автомобиль к поездкам на дальние расстояния во время морозов

На Тюменскую область надвигаются аномальные морозы.
Во время затяжных морозов автолюбителя Тюменской области лучше воздержаться от поездок на дальние расстояния, однако если они неизбежны — машину нужно основательно подготовить. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт Дмитрий Демин. По прогнозам синоптиков, 21 января температура воздуха на территории региона опустится до −38 градусов.
«Путешествие на дальние дистанции во время морозов — это всегда определенный риск. Все-таки, техника есть техника, и она может подвести в самый неподходящий момент. Поэтому прежде, чем отправиться на дальнее расстояние во время экстремально низких температур, машину необходимо основательно подготовить», — считает Дмитрий Демин.
По словам автоэксперта, перед дальней поездкой в первую очередь необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи и уровень масла в двигателе. «Это то, что нужно сделать в первую очередь. Также не помешает оценить уровень других жидкостей: тормозной, антифриза и т.д. В дорогу с собой лучше взять запас “незамерзайки” и небольшую канистру масла — на всякий случай», — считает тюменский автоэксперт.
Он добавил, что водителям также необходимо взять с собой заряженный мобильный телефон, теплую одежду, непромокаемую обувь, трос и лопату для откапывания снега. «Обязательно иметь небольшой запас еды, термос с горячим чаем или водой, огнетушитель, аптечку и светоотражающий жилет. Это, как модно сейчас говорить, базовый минимум», — добавил Дмитрий Демин.
Во время морозов на загородных трассах Тюменской области работают пункты обогрева МЧС. Также на дорогах региона дежурят усиленные патрули Госавтоинспекции. «С начала сезона помощь в обогреве водителей и автомобилей пожарно-спасательными подразделениями областного главка МЧС России оказывалась 23 раза. Еее получили 58 человек, 22 транспортных средства. Единый номер вызова экстренных служб 112», — сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Тюменской области.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область вернутся аномальные морозы. 21 и 22 января температура воздуха на территории региона опустится ниже −38 градусов.