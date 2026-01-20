Ставки по вкладам рухнули после решения ЦБ: что делать при снижении

Вторым направлением для инвесторов могут стать биржевые фонды (БПИФы) на облигации или денежный рынок, которые обеспечивают диверсификацию и гибкость. Кроме того, часть средств можно рассмотреть для вложения в защитные активы, такие как золото, показавшее значительный рост в 2025 году, сообщает «Национальная служба новостей». Оптимальной стратегией на 2026 год эксперты называют комбинацию: часть средств на вкладах для оперативных нужд и безопасности, а другая часть — в более доходных инструментах для среднесрочного горизонта, передает MK.RU.