Ставки по вкладам рухнули после решения ЦБ: что делать при снижении

Ставки по вкладам снизились, это значит, что теперь снизится и доход от хранения денег.
После решения Банка России в декабре 2025 года снизить ключевую ставку до 16% годовых, рынок депозитов ответил закономерным снижением доходности. К середине января 2026 года средние ставки по вкладам в крупнейших банках рухнули до минимальных значений с лета 2024 года. Что происходит сейчас с вкладами и выгодно ли теперь класть деньги на депозит — в материале URA.RU.
Средняя ставка по кладу рухнула почти до 15%
Крупнейшие банки массово пересмотрели свои предложения по вкладам.
Согласно данным финансового маркетплейса «Финуслуги», наиболее заметное падение зафиксировано по краткосрочным вкладам. Средняя ставка по трехмесячным депозитам в топ-20 банках опустилась до 14,86% годовых, что на 0,65 процентного пункта ниже уровня декабря. Это минимальный показатель с июля 2024 года. Доходность по полугодовым вкладам снизилась до 14,17%, а по годовым — до 13,08%. Чем длиннее срок, тем меньше стало падение: по двухлетним и трехлетним депозитам снижение составило около 0,25 процентного пункта.
Аналитики «РБК Инвестиций» отмечают схожую динамику в топ-10 банках. Здесь средние максимальные ставки по состоянию на 19 января составляют 15,15% на три месяца, 14,35% на полгода и 13,05% на год.
Какие банки скорректировали условия.
С началом 2026 года крупнейшие банки массово пересмотрели свои предложения. В период с 12 по 16 января сразу семь ключевых игроков из первой десятки объявили о понижении ставок.
ВТБ снизил доходность по флагманскому продукту «ВТБ-Вклад» на всех сроках. Банк «Дом.РФ» и Россельхозбанк уменьшили ставки по своим основным предложениям, опустив максимальный порог до 15,5−15,6%. Промсвязьбанк, Совкомбанк, Московский кредитный банк и Газпромбанк также скорректировали свои линейки, сократив доходность на 0,2−1,5 процентного пункта в зависимости от срока. На текущий момент максимальные ставки в топ-10 варьируются от 14,38% до 15,7%.
Стоит ли класть деньги на вклад: советы экспертов.
Финансовые эксперты советуют россиянам вкладывать деньги в облигации.
Эксперты отмечают, что эпоха сверхвысоких ставок по депозитам завершается. Финансовые советники рекомендуют диверсифицировать сбережения, то есть — разделить их. Одной из наиболее доступных альтернатив, по их мнению, становятся облигации. Инвестиции в государственные (ОФЗ) или надежные корпоративные облигации позволяют зафиксировать доходность, которая может быть сопоставима или выше вкладов, а также получить потенциальный доход от роста рыночной цены бумаг при дальнейшем снижении ставок, рассказала агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
Вторым направлением для инвесторов могут стать биржевые фонды (БПИФы) на облигации или денежный рынок, которые обеспечивают диверсификацию и гибкость. Кроме того, часть средств можно рассмотреть для вложения в защитные активы, такие как золото, показавшее значительный рост в 2025 году, сообщает «Национальная служба новостей». Оптимальной стратегией на 2026 год эксперты называют комбинацию: часть средств на вкладах для оперативных нужд и безопасности, а другая часть — в более доходных инструментах для среднесрочного горизонта, передает MK.RU.
Что значит изменение ставок для простого россиянина.
Снижение ставок по вкладам означает, что теперь деньги на обычных банковских вкладах будут приносить меньше дохода, чем полгода или год назад. Это общерыночный процесс, связанный с общей политикой удешевления кредитов и стабилизацией экономики.
Для обычного человека это сигнал к тому, что стратегия «просто положить деньги на депозит» становится менее эффективной. Эксперты советуют не держать все сбережения в одном месте и под одной, постоянно снижающейся, процентной ставке. ФНС ранее также напоминало, что налог на процентные доходы по вкладам за 2025 год необходимо уплатить до 1 декабря 2026 года, передает телеканал «Царьград».