Две компании получили статус резидентов ОЭЗ «Титановая долина»

Компания «Бауман ИнноМет» планирует на территории ОЭЗ в Верхней Салде (Свердловская область) запустить производство бескислородной меди. Объем инвестиций в проект превышает 310 млн руб., будет создано 48 новых рабочих мест. Инвестирует в проект Trading company Industria HK Limited, зарегистрированная в Гонконге (Китай). Компания имеет опыт поставок этих материалов на рынки Китая и Турции. Предполагается выпуск катанки и шины из бескислородной меди, которые будут использоваться в машиностроении и производстве полупроводниковых устройств.