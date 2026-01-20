На северо-западе Челябинска построят новый ЖК. Карта

Проект экспертная организация одобрила 14 января 2026 года.
В присоединенном к Челябинску поселке Западный построят новый жилой комплекс. Площадь объекта — 3 077 квадратных метров. Проект одобрила экспертная организация «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.
«Строительство многоквартирного жилого дома в Сосновском районе в поселке Западный. Строительством объекта займется девелопер ООО Специализированный застройщик “Экосити”», — сообщается на сайте госреестра.
Также в Ленинском районе Челябинска на улице Лизы Чайкиной построят новый жилой комплекс с подземной автостоянкой. Это будет 9-этажный ЖК, общая площадь застройки которого достигнет 5982 квадратных метра.
Новый жилой комплекс застройщик возведет в недавно присоединенном к Челябинску поселке Западный.