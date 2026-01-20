Омских перевозчиков собираются штрафовать за цвет автобусов

Как следует из пояснительной записки, оказавшейся в распоряжении «СуперОмска», планируется установить ответственность перевозчиков за нарушение цветовой гаммы наружной поверхности кузова транспортного средства (автобусов городского, пригородного, междугородного сообщения, легкового такси), используемого для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, требования к которой установлены нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Омской области. по сути, предполагается приведение местного законодательства в соответствие с федеральным.