Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омских перевозчиков собираются штрафовать за цвет автобусов

На комитете по вопросам транспортной инфраструктуры Омского горсовета рассмотрят вопрос о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях Омской области.

Источник: Freepik

В документ, в частности, предлагается внести статью об ответственности перевозчиков за нарушение отдельных требований к осуществлению перевозок.

Как следует из пояснительной записки, оказавшейся в распоряжении «СуперОмска», планируется установить ответственность перевозчиков за нарушение цветовой гаммы наружной поверхности кузова транспортного средства (автобусов городского, пригородного, междугородного сообщения, легкового такси), используемого для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, требования к которой установлены нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Омской области. по сути, предполагается приведение местного законодательства в соответствие с федеральным.

Штрафы также предлагается ввести за нарушение размещения информационных материалов в салоне транспортного средства.

Уточняется, что такие меры необходимы для повышения качества обслуживания пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский транспорт в Омске хотят «рассортировать» по цветам. Так, все городские автобусы предполагается сделать оранжевыми, областные — синими, троллейбусы — зелеными.

Вопрос рассмотрят на комитете в среду, 22 января 2026 года.