Россиянам рассказали об изменениях после широкого внедрения цифрового рубля

По уточнениям Главиной, наиболее заметное сокращение наличных ожидается там, где важны скорость и прозрачность. Например, в ритейле, при оплате госуслуг и межрегиональных платежах. Однако экономист заверила, что полностью они не исчезнут даже в этих областях как минимум ближайшие 10−15 лет.