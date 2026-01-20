Россиянам рассказали об изменениях после широкого внедрения цифрового рубля

Широкое внедрение цифрового рубля не увеличит денежную массу, однако может изменить структуру расчетов, сократив долю наличных денег. Об этом сообщила экономист Софья Главина.
«Тестирование показывает, что цифровой рубль может уменьшить использование наличных на 5−10% в долгосрочной перспективе (к 2030 году), но это не сократит общую массу — деньги просто перетекают в цифровой формат», — сказала она в беседе с агентством «Прайм».
По уточнениям Главиной, наиболее заметное сокращение наличных ожидается там, где важны скорость и прозрачность. Например, в ритейле, при оплате госуслуг и межрегиональных платежах. Однако экономист заверила, что полностью они не исчезнут даже в этих областях как минимум ближайшие 10−15 лет.
Масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетную систему началось 1 января. Как ранее отмечал KP.RU, с 1 июля 2027 года возможности цифрового рубля будут расширены.