У свердловских ипотечников резко выросла просрочка

По данным коллекторского агентства «Долговой Консультант», в денежном выражении объем просрочки вырос почти до 5 млрд рублей, что составило прирост проблемной ипотеки в регионе за январь-ноябрь 2025 года в размере 2,345 млрд рублей.
Доля Свердловской области в просроченной ипотеке России составляет 1%. Общий объем просроченной ипотеки по всей стране к началу декабря 2025 года достиг 183,47 млрд рублей, что на 94,1 млрд рублей (+105%) больше, чем годом ранее. Гендиректор агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов пояснил, что темпы прироста проблемной задолженности по ипотеке в 2025 году оказались в три раза выше, чем в 2024 году — 94 млрд против 32 млрд рублей.
Агентство связывает резкий рост просроченных платежей с уменьшением кредитных портфелей в руках коллекторов, а также с популярностью «обратной» ипотеки в 2023—2024 годах, при которой заемщики получали кредиты под залог своего жилья. В Екатеринбурге под конец 2025 года продажи квартир выросли из-за изменений условий семейной ипотеки.
По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в декабре 2025 года в Екатеринбурге было зарегистрировано около 4,1 тыс. договоров долевого участия, из которых 3,2 тыс. уже прошли регистрацию, что в 1,5 раза больше, чем в декабре 2024 года. Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков отметил, что предполагаемая отмена или трансформация льготных ипотечных программ является одним из основных инструментов вовлечения новых покупателей на рынок.