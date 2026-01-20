У свердловских ипотечников резко выросла просрочка

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в декабре 2025 года в Екатеринбурге было зарегистрировано около 4,1 тыс. договоров долевого участия, из которых 3,2 тыс. уже прошли регистрацию, что в 1,5 раза больше, чем в декабре 2024 года. Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков отметил, что предполагаемая отмена или трансформация льготных ипотечных программ является одним из основных инструментов вовлечения новых покупателей на рынок.