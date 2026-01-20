Ричмонд
Строительство путепровода в челябинском поселке закончат до конца лета

Напомним, работы начались весной 2024 года.

Строительство путепровода в челябинском поселке Новосинеглазово закончат до конца лета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«К 20 августа 2026 года завершится строительство путепровода через железнодорожные пути по улице Челябинская (Советский район)», — говорится в комментарии городских властей.

Это единственная дорога, которая связывает поселок с другими районами областного центра. Из-за движения поездов жители вынуждены терять время в заторах перед закрытым ж/д переездом.

Работы начались весной 2024 года. За это время переустроили инженерные сети, сделали насыпь для подхода к путепроводу, смонтировали балки пролетных строений.

«Как только установятся положительные температуры, подрядчик приступит к устройству мостового полотна и заасфальтирует подходы, а после — выполнит благоустройство», — обещают чиновники мэрии.

Длина путепровода составит 90 метров, а вот протяженность всего объекта с подходными путями и объездными дорогами — 608 метров. Проезжая часть будет двухполосной, для пешеходов обустроят полноценные тротуары.