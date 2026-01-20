В Уфе аренда комнат выросла за год почти на 4%

В прошлом году четко обозначился тренд на снижение стоимости аренды жилья. Не миновал он и комнаты — самый бюджетный вариант получить крышу над головой. В последний раз цены на съемные комнаты показывали падение в 2017 году, отмечают аналитики ресурса «Мир квартир». По данным сервиса, за 2025 год в 38 из 70 наблюдаемых городов ставки аренды упали, в 32 — выросли.
Уфа во второй половине этого списка. За 2025-й средняя ставка аренды комнат увеличилась на 3,7% до 11,27 тыс. руб. Сравним ситуацию десятилетней давности. За 2015 год аренда комнат в столице Башкирии подорожала на 15,4% до 6,4 тыс. руб. По итогам июля 2016-го она составляла уже 8,3 тыс. руб.