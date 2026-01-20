В Уфе аренда комнат выросла за год почти на 4%

В прошлом году четко обозначился тренд на снижение стоимости аренды жилья. Не миновал он и комнаты — самый бюджетный вариант получить крышу над головой. В последний раз цены на съемные комнаты показывали падение в 2017 году, отмечают аналитики ресурса «Мир квартир». По данным сервиса, за 2025 год в 38 из 70 наблюдаемых городов ставки аренды упали, в 32 — выросли.