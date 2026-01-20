Долиной оставили шанс на жалобу, но квартиру назад уже не вернут

Певица Лариса Долина сможет обжаловать действия судебных приставов после завершения процедуры выселения из квартиры в Хамовниках. Однако вернуть жилье в свое владение, даже при попытке оспорить процедуру, будет почти невозможно, считают юристы.
Как сообщил ТАСС юрист Тимур Чанышев, формально Долина и ее представители могут подать жалобу на работу приставов и потребовать устранить нарушения, если они имели место. Речь может идти о нарушении сроков уведомления, недопуске представителя, отсутствии понятых или превышении полномочий.
При этом, по словам Чанышева, даже если спор вокруг процедуры продолжится, возврат квартиры фактически исключен. Юрист указал, что после передачи владения через приставов и регистрации права собственности в Росреестре переход считается завершенным, а восстановление прежнего права собственности не происходит.
Ранее сообщалось, что квартира Долиной передана Полине Лурье, исполнительное производство завершено, а новая владелица уже получила ключи.
