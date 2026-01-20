Долиной оставили шанс на жалобу, но квартиру назад уже не вернут

При этом, по словам Чанышева, даже если спор вокруг процедуры продолжится, возврат квартиры фактически исключен. Юрист указал, что после передачи владения через приставов и регистрации права собственности в Росреестре переход считается завершенным, а восстановление прежнего права собственности не происходит.