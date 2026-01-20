Штрафы за детей без кресел взлетели до 200 тысяч

С 9 января 2026 года в России начали действовать новые размеры штрафов за перевозку детей без удерживающих устройств. Наиболее жесткие санкции предусмотрены для такси и компаний-перевозчиков.
Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, для обычных водителей штраф увеличен до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц он составляет 50 тыс., а для юридических лиц — 200 тыс. рублей.
Отдельно подчеркивается, что ужесточение в большей степени касается недобросовестных таксистов. Если самозанятый водитель такси берется за перевозку ребенка без автокресла, его привлекают к ответственности по более высокой категории — как должностное лицо. Для индивидуальных предпринимателей и таксопарков финансовые риски еще выше.
По оценке парламентария, новые суммы должны заставить перевозчиков держать в машинах исправные и сертифицированные автокресла и бустеры и реально использовать их при заказах. Логика простая: потерять заработок из-за штрафа никто не захочет.
Также внимание обращено на сервисы заказа такси. Вопрос в том, будут ли агрегаторы и таксопарки обеспечивать автомобили детскими удерживающими устройствами и мотивировать водителей работать на «детских» тарифах.
Ранее ответственность за такое нарушение была ниже: 3 тыс. рублей для обычных водителей, 25 тыс. — для должностных лиц, 100 тыс. — для юридических лиц.
Читайте также: Известный певец объяснил, чем обернулся для Долиной квартирный скандал.