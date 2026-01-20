Штрафы за детей без кресел взлетели до 200 тысяч

Отдельно подчеркивается, что ужесточение в большей степени касается недобросовестных таксистов. Если самозанятый водитель такси берется за перевозку ребенка без автокресла, его привлекают к ответственности по более высокой категории — как должностное лицо. Для индивидуальных предпринимателей и таксопарков финансовые риски еще выше.