В Казахстане сохраняются средние показатели стоимости жизни

Обновившиеся в начале 2026 года показатели крупнейшей базы данных «Numbeo» демонстрируют, что Казахстан, несмотря на динамично развивающуюся экономику, продолжает оставаться в числе стран со средним индексом стоимости жизни населения.
В этом ключе аналитики «Numbeo» считают, что жизнь для казахстанских граждан обходится намного дешевле, чем в США, ЕС, большей части стран СНГ и Латинской Америки, Турции и Китая. При этом индекс покупательской способности казахстанских граждан в сравнении с остальными государствами продолжает сохраняться на относительно высоком уровне (78-е место в рейтинге из 155 исследуемых стран).
Что за рейтинг.
Онлайн-платформа «Numbeo» является крупнейшей в мире базой данных с показателями качества жизни по странам, уровню преступности, ценам на аренду жилья, продукты питания и товары повседневного обихода.
Информация редакторам проекта поступает не только из открытых источников, но и от отдельных пользователей по всему миру, а также от представителей международного экспертного сообщества. Такой подход можно считать по состоянию на сегодняшний день наиболее объективным.
При составлении индекса стоимости жизни населения учитываются оценки следующих критериев:
цены на потребительские товары;средняя стоимость одного посещения ресторанов и кафе;стоимость проезда в общественном транспорте;затраты на коммунальные услуги.
Базовой точкой отсчета определены средние показатели цен по вышеуказанным критериям в Нью-Йорке, где они обозначены в качестве 100%. То есть если средние показатели в той или иной стране выше, чем в Нью-Йорке, то к 100% эта разница прибавляется, а если ниже — отнимается. Из полученных итоговых значений выводится среднее число, что и становится итоговым индексом.
Стоимость жизни населения по СНГ.
Дороже всего среди всех стран СНГ живется в Армении. В общем рейтинге стран мира с самой высокой стоимостью жизни она занимает 87-е место (итоговый индекс — 40,9).
Второе место по дороговизне жизни занимает Россия (104-е место в мире, итоговый индекс — 36,5), а третье — Азербайджан (122-е место в мире, итоговый индекс — 30,7).
Ниже них в рейтинге разместились: Беларусь (123-е место в мире, итоговый индекс — 30,5), Казахстан (128-е место в мире, итоговый индекс — 29,8), Таджикистан (136-е место в мире, итоговый индекс — 27,9), Узбекистан (138-е место в мире, итоговый индекс — 27,3) и Кыргызстан (140-е место в мире, итоговый индекс — 27,3).
Глобальный рейтинг.
Самыми дорогими странами для жизни населения являются Бермудские острова (итоговый индекс — 135,8), Каймановы острова (итоговый индекс — 115,6) и Американские Виргинские острова (итоговый индекс — 111,3).
В десятку самых дорогих для жизни населения стран также входят: Швейцария (итоговый индекс — 110,7), Соломоновы острова (итоговый индекс — 102,3), Багамы (итоговый индекс — 98,8), Исландия (итоговый индекс — 97,2), Джерси (итоговый индекс — 88,7), Сингапур (итоговый индекс — 87,7) и Норвегия (итоговый индекс — 83,7).
США по уровню дороговизны жизни для населения занимают 23-е место (итоговый индекс — 68,8), Турция — 93-е (итоговый индекс — 39,2), Китай — 124-е (итоговый индекс — 30,5).
Самыми дешевыми для жизни странами в мире, согласно обновленному рейтингу «Numbeo», стали Пакистан (итоговый индекс — 19,6), Индия (итоговый индекс — 18,9) и Ливия (итоговый индекс — 18,3).