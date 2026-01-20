Власти Екатеринбурга дадут застройщикам семь лет на освоение Новой Сортировки

Об этом сообщил директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Руслан Габдрахманов в своем Telegram-канале.
Участок расположен в квартале улиц Бебеля — Автомагистральной — переулка Теплоходного — Пехотинцев и имеет общую площадь 11,33 тыс. кв. м. Под застройку попадут пять многоквартирных домов, которые необходимо будет снести.
Застройщику предстоит разработать проект школы № 4 и построить детский технопарк. Кроме того, инвестор будет обязан расселить многоквартирные дома.
Габдрахманов отметил, что до конца первого квартала 2026 года состоится аукцион по продаже площадки. Начальная цена аукциона составит 277 552 рубля.