Более 2,5 миллионов рублей: в Башкирии скакнули цены на иномарки и отечественные авто

Автомобили иностранных марок в Башкирии подорожали сильнее — на 6,1%, или в среднем на 147 035 рублей. Их средняя стоимость в республике сейчас оценивается в 2 560 364 рубля. При этом среднероссийская цена на иномарки немного выше — 2 568 768 рублей. Парадоксально, но в Калининградской области, где российские машины самые дорогие, иномарки, напротив, самые доступные (2 008 490 рублей). Самую высокую цену на автомобили зарубежных марок эксперты отметили в Сахалинской области — в среднем 3 158 305 рублей.