Более 2,5 миллионов рублей: в Башкирии скакнули цены на иномарки и отечественные авто

В Башкирии зафиксирован заметный рост цен на новые автомобили в первые недели нового года. Согласно данным аналитиков Росстата, с 22 декабря 2025 года по 12 января 2026 года стоимость как отечественных, так и зарубежных машин в республике увеличилась.
Цены на новые машины российских брендов за отчетный период выросли на 4,3%, что в среднем составило прибавку в 61 237 рублей. Теперь средняя цена такого автомобиля в регионе достигла 1 480 896 рублей. Для сравнения, средняя цена по России несколько ниже и составляет 1 403 125 рублей. Самые доступные отечественные авто — в Северной Осетии (1 156 584 рубля), а самые дорогие — в Калининградской области (1 779 606 рублей).
Автомобили иностранных марок в Башкирии подорожали сильнее — на 6,1%, или в среднем на 147 035 рублей. Их средняя стоимость в республике сейчас оценивается в 2 560 364 рубля. При этом среднероссийская цена на иномарки немного выше — 2 568 768 рублей. Парадоксально, но в Калининградской области, где российские машины самые дорогие, иномарки, напротив, самые доступные (2 008 490 рублей). Самую высокую цену на автомобили зарубежных марок эксперты отметили в Сахалинской области — в среднем 3 158 305 рублей.