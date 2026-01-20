Финансист Трепольский: в 2026 году популярные марки сигарет могут исчезнуть из палаток

«Просто они не смогут вписаться в эту новую экономическую историю. В супермаркетах обычно по 70−80 наименований сигарет на полках, а в палатках их может быть несколько сотен, и в новую реальность такой формат пока не вписывается. Помимо прочего, табаконисты должны заключать договор аренды на год, а это повышает расходы. Мы понимаем, что предприниматель с 20−30 табачными точками не вписывается в новые условия. Маржинальные вейпы раньше помогали держать палатки на плаву, а сейчас по ним вводятся всяческие запреты», — подчеркнул Максимов.