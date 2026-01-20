В Уфе решат вопрос с транспортом в Новую Максимовку

Жители Новой Максимовки в Уфе неоднократно обращались к городским властям с просьбой наладить транспортное обслуживание. Здесь проживают около 5 тыс. человек, а автобусных маршрутов — всего два, сообщили в управлении транспорта Уфы.
Сейчас в микрорайоне работают маршруты № 277 (ЖК Новая Максимовка — ул. Сосновская) с интервалом примерно до 40 минут и № 288 (Новомаксимовская улица — ОК «Сипайловский») — до 15 минут.
В минтрансе РБ рассмотрели варианты расширения транспортной сети. По информации пресс-службы ведомства, один из них — продление маршрута № 10 госперевозчика «Башавтотранс» (ДОК — Максимовка) до Новой Максимовки. На нём работают НефАЗы, поэтому решение будет принято после проверки возможности безопасного проезда большеформатных автобусов.
Ранее сообщалось, что госперевозчик работает над изменением маршрута и планирует завершить организационную работу к концу января.