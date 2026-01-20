Ричмонд
В Тюмени сократили десятки сотрудников легендарной компании

Под сокращение на тюменской мебельной фабрике «Заречье», основанной в 1945 году, попали 77 человек. Об этом сообщают журналисты. Процесс будет окончен 19 февраля.

«Поэтапное сокращение на тюменской мебельной фабрике “Заречье” продлится до 19 февраля. Оно коснется 77 человек», — сообщает «РБК Тюмень», со ссылкой на директора областного департамента труда и занятости населения Веронику Ефремову.

О том, что в Тюмени закрываются торговые точки «Заречья» стало известно в октябре. Сама компания была основана в 1945 году. Позднее стало известно и о ликвидации предприятия.