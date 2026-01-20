В 2027 году в Самаре обещают достроить заброшенный ЖК «Кристалл» на Садовой

Напомним, что ЖК «Кристалл» начали строить еще в 2003 году. Тогда первый блок почти завершили, а к строительству второго даже не приступали. Участники долевого строительства пытались достроить дом самостоятельно, но не смогли. Власти Самары еще в 2017 году обещали достроить ЖК «Кристалл», но пока этого так и не произошло. Новый срок сдачи объекта — 2027 год. Также в следующем году обещают достроить ЖК на улице Ленинской, 136.