В 2027 году в Самаре обещают достроить заброшенный ЖК «Кристалл» на Садовой

Пять проблемных домов планируют достроить в Самаре и Тольятти в ближайшие годы.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре планируют достроить заброшенную высотку — ЖК «Кристалл», что на улице Садовой, 281. Вопрос ввода в эксплуатацию проблемных объектов обсуждали на оперативном совещании в региональном правительстве 20 января.

«Всего в этом году мы планируем удовлетворить права 308 пострадавших участников долевого строительства», — сообщается в телеграм-канале «Федорищев. Официально».

Напомним, что ЖК «Кристалл» начали строить еще в 2003 году. Тогда первый блок почти завершили, а к строительству второго даже не приступали. Участники долевого строительства пытались достроить дом самостоятельно, но не смогли. Власти Самары еще в 2017 году обещали достроить ЖК «Кристалл», но пока этого так и не произошло. Новый срок сдачи объекта — 2027 год. Также в следующем году обещают достроить ЖК на улице Ленинской, 136.

А уже в 2026 году, по плану, будут сданы ЖК «Космолет» и вторая очередь дома на пересечении улиц Садовая и Вилоновская в Самаре, а также ЖК «Ставрополь» в Тольятти.