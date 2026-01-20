Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный белорусский банк закрывает мобильное приложение на iOS

В Беларуси крупный банк прекращает поддержку своего приложения на устройствах Apple.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси «Белинвестбанк» прекращает поддержку своего мобильного приложения на операционной платформе iOS. Подробности сообщили в пресс-службе банка.

В финучреждении предупредили, что с 1 февраля 2026 года полностью прекратится поддержка приложения «Мобильный банкинг» «Белинвестбанка» на устройствах Apple.

— Клиентам, которые пользуются услугами банка через iPhone, настоятельно рекомендуем осуществить переход на новое веб-приложение PWA Belinvest, — прокомментировали в пресс-службе.

Отмечается, что в новом приложении банка вход возможен с использованием биометрических данных (распознавания лица, отпечатка пальца или стандартного ПИН-кода) в зависимости от поддерживаемых на устройстве технологий.

А ранее новая система мгновенных платежей по QR-коду заработала в Беларуси.

Еще Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 20 января.

Тем временем Мининформации назвало опасность популярной у белорусских детей игры Roblox.