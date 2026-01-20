Крупнейшие банки снизили средние ставки по коротким вкладам: какой процент предлагают сейчас

Согласно анализу, средняя ставка по депозитам на 3 месяца в 20 крупнейших банках страны упала до 14,86%. Эти вклады оставались последними, где средний показатель ещё превышал 15%. С начала 2026 года ставки по вкладам в крупнейших банках снизились на 0,08−0,28 процентного пункта, а по сравнению с 19 декабря 2025 года, когда ЦБ снизил ключевую ставку, до 16%,.