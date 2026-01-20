В Иркутске снизили цены на бензин

В Иркутске на ряде автозаправочных станций произошло снижение цен на популярные марки бензина, что привело к выравниванию стоимости на ключевых сетях города.
По данным мониторинга, литр бензина АИ-92 на АЗС «Омни», «БРК» и «КрайсНефти» подешевел на 3,73 рубля и теперь стоит 62,25 рубля. На заправках «Роснефти» цена на эту марку осталась прежней и теперь также составляет 62,25 рубля.
Аналогичная ситуация с АИ-95: на станциях «Омни», «БРК» и «КрайсНефти» цена снизилась на 4,15 рубля до 65,75 рубля за литр. На АЗС «Роснефти» стоимость осталась неизменной и сравнялась с новым уровнем — 65,75 рубля.
Цены на другие виды топлива сохранились. Стоимость АИ-100 не изменилась и составляет 89 рублей на АЗС «Омни» и «БРК» и 89,05 рубля у «Роснефти». Бензин АИ-98 на «КрайсНефти» по-прежнему стоит 89,8 рубля за литр. Цена на дизельное топливо в городе остаётся стабильной — 81,8 рубля за литр.
Ранее сообщалось о размере прожиточного минимума в Иркутской области на 2026 год.