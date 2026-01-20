В Иркутске снизили цены на бензин

Цены на другие виды топлива сохранились. Стоимость АИ-100 не изменилась и составляет 89 рублей на АЗС «Омни» и «БРК» и 89,05 рубля у «Роснефти». Бензин АИ-98 на «КрайсНефти» по-прежнему стоит 89,8 рубля за литр. Цена на дизельное топливо в городе остаётся стабильной — 81,8 рубля за литр.