Турналог принёс Петербургу почти 1 млрд рублей

Кроме Петербурга отличился и Сочи, собравший за первые девять месяцев прошлого года около 500 миллионов рублей.

Источник: Piter.TV

В минувшем году региональные бюджеты России пополнились примерно на 5 миллиардов рублей благодаря введению туристического сбора, сообщил член комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Алексей Волоцков в интервью ТАСС.

Согласно приведённой депутатом статистике, лидером по доходам от туризма оказался Санкт-Петербург, чей бюджет получил порядка 1 миллиарда рублей за счёт взимания специального налога.

С начала 2026 года число территорий, применяющих туристический сбор, возросло до 73 регионов, в том числе инициативу поддержали крупные российские города, такие как Самара, Тюмень и Нижний Новгород.

Ранее мы сообщили о том, что средняя загрузка гостиниц Петербурга превысила 70% по итогам года.