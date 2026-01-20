«Уралхим» передал гуманитарную партию удобрения в Бангладеш

Официальная церемония при участии временного правительства Бангладеш и группы «Уралхим» состоялась вчера в городе Дакка.
Доставка удобрения, ранее хранившегося в Латвии, была реализована при содействии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, которая зафрахтовала судно для транспортировки партии. Расходы по гуманитарной отправке взяла на себя группа «Уралхим».
Как уточнили в компании, данная партия является седьмой благотворительной поставкой группы «Уралхим» развивающимся странам. C конца 2022 года Группа безвозмездно направила около 220 тыс. тонн минеральных удобрений государствам, столкнувшимся с острой нехваткой продовольствия. Почти 200 тыс. тонн из этого объема были доставлены на судах, зафрахтованных ВПП, из портов и складов на территории Европейского Союза — в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве, Шри-Ланку и теперь в Бангладеш.
Благотворительные поставки Группы «Уралхим» направлены на нивелирование последствий беспрецедентного глобального продовольственного кризиса и предотвращение потерь урожая в странах, подверженных рискам голода. Данная инициатива также способствует реализации Цели № 2 ООН в области устойчивого развития: «Ликвидация голода, достижение продовольственной безопасности и улучшение питания, а также содействие устойчивому сельскому хозяйству».
«Минеральные удобрения являются основой продовольственной безопасности, поскольку они позволяют обеспечить стабильную и высокую урожайность сельскохозяйственных культур. Являясь одним из ведущих мировых производителей и поставщиков минеральных удобрений и компанией с амбициозной миссией — помочь искоренить голод, мы осознаем свою особую роль в поддержке продовольственной безопасности в наиболее уязвимых регионах планеты. Мы рады, что гуманитарная партия наших калийных удобрений прибыла в Бангладеш и теперь поможет местным фермерам собрать богатый урожай», — подчеркнул генеральный директор АО «ОХК “Уралхим”» Дмитрий Коняев.
Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК “Уралхим”», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала Группы «Уралхим» составляет более 38 тыс. человек.