«Уралхим» передал гуманитарную партию удобрения в Бангладеш

Как уточнили в компании, данная партия является седьмой благотворительной поставкой группы «Уралхим» развивающимся странам. C конца 2022 года Группа безвозмездно направила около 220 тыс. тонн минеральных удобрений государствам, столкнувшимся с острой нехваткой продовольствия. Почти 200 тыс. тонн из этого объема были доставлены на судах, зафрахтованных ВПП, из портов и складов на территории Европейского Союза — в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве, Шри-Ланку и теперь в Бангладеш.