Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От элиты к массовому рынку: почему в Казахстане уже больше 5 миллионов брокерских счетов

Фондовый рынок Казахстана за последние годы пережил настоящую трансформацию. Если еще недавно инвестиции оставались сферой узкого круга профессионалов, то сегодня они становятся частью финансовой жизни миллионов казахстанцев.

Источник: DKNews.kz

По данным Центрального депозитария, к началу 2026 года в стране насчитывается уже более 5 млн брокерских счетов — это более чем пятикратный рост всего за несколько лет, передает DKNews.kz.

По состоянию на 1 января 2026 года в системе номинального держания KCSD зарегистрировано 5,06 млн счетов. При этом лишь 13,8% из них оформлены как индивидуальные субсчета держателей, тогда как 86,2% учитываются через омнибус-счета — формат, который стал ключевым драйвером массового притока инвесторов.

Что изменило рынок.

Главным фактором роста эксперты называют именно распространение омнибус-счетов. Эта модель позволила брокерам быстро масштабировать обслуживание, а частным инвесторам — проще и быстрее выходить на фондовый рынок, зачастую прямо через банковские и брокерские мобильные приложения.

Самым динамичным стал 2023 год, когда рынок показал взрывной рост. В 2024—2025 годах тенденция закрепилась: ежегодно система номинального держания прибавляла более миллиона новых счетов, а по итогам 2025 года рост превысил 40%.

Инвестиции как новая привычка.

Как отмечает председатель правления Центрального депозитария Едил Медеу, достижение отметки в 5 млн счетов — результат системных изменений:

«На рост повлияли совершенствование регулирования, развитие цифровой инфраструктуры рынка ценных бумаг и мобильных приложений, а также изменение финансового поведения населения, начавшееся еще в период пандемии. Существенную роль сыграло и повышение инвестиционной грамотности».

По его словам, все больше граждан осознанно рассматривают фондовый рынок как инструмент инвестирования и сбережения, несмотря на более высокий уровень риска по сравнению с традиционными формами накоплений.

Что дальше.

Рост числа брокерских счетов показывает, что инвестиции в Казахстане перестали быть экзотикой. Фондовый рынок постепенно становится массовым финансовым инструментом, а омнибус-модель — его инфраструктурной основой. Эксперты ожидают, что при сохранении цифровизации и интереса со стороны населения эта динамика в ближайшие годы продолжится.