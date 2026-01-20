От элиты к массовому рынку: почему в Казахстане уже больше 5 миллионов брокерских счетов

По состоянию на 1 января 2026 года в системе номинального держания KCSD зарегистрировано 5,06 млн счетов. При этом лишь 13,8% из них оформлены как индивидуальные субсчета держателей, тогда как 86,2% учитываются через омнибус-счета — формат, который стал ключевым драйвером массового притока инвесторов.