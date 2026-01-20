От элиты к массовому рынку: почему в Казахстане уже больше 5 миллионов брокерских счетов

По данным Центрального депозитария, к началу 2026 года в стране насчитывается уже более 5 млн брокерских счетов — это более чем пятикратный рост всего за несколько лет, передает DKNews.kz.
По состоянию на 1 января 2026 года в системе номинального держания KCSD зарегистрировано 5,06 млн счетов. При этом лишь 13,8% из них оформлены как индивидуальные субсчета держателей, тогда как 86,2% учитываются через омнибус-счета — формат, который стал ключевым драйвером массового притока инвесторов.
Что изменило рынок.
Главным фактором роста эксперты называют именно распространение омнибус-счетов. Эта модель позволила брокерам быстро масштабировать обслуживание, а частным инвесторам — проще и быстрее выходить на фондовый рынок, зачастую прямо через банковские и брокерские мобильные приложения.
Самым динамичным стал 2023 год, когда рынок показал взрывной рост. В 2024—2025 годах тенденция закрепилась: ежегодно система номинального держания прибавляла более миллиона новых счетов, а по итогам 2025 года рост превысил 40%.
Инвестиции как новая привычка.
Как отмечает председатель правления Центрального депозитария Едил Медеу, достижение отметки в 5 млн счетов — результат системных изменений:
«На рост повлияли совершенствование регулирования, развитие цифровой инфраструктуры рынка ценных бумаг и мобильных приложений, а также изменение финансового поведения населения, начавшееся еще в период пандемии. Существенную роль сыграло и повышение инвестиционной грамотности».
По его словам, все больше граждан осознанно рассматривают фондовый рынок как инструмент инвестирования и сбережения, несмотря на более высокий уровень риска по сравнению с традиционными формами накоплений.
Что дальше.
Рост числа брокерских счетов показывает, что инвестиции в Казахстане перестали быть экзотикой. Фондовый рынок постепенно становится массовым финансовым инструментом, а омнибус-модель — его инфраструктурной основой. Эксперты ожидают, что при сохранении цифровизации и интереса со стороны населения эта динамика в ближайшие годы продолжится.