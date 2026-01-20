Стоимость проезда в такси выросла в Прикамье на 16%

Стоимость продуктов питания выросла на 0,6%, непродовольственных товаров — на 0,5%. Об этом сообщает Пермьстат.
В декабре выросли цены на колбасу и продукты из мяса птицы (на 2,2%), рыбу (на 2,9%), чай черный пакетированный (на 6%), шоколад (на 4,9%), муку (на 1,7%). Одновременно в пределах 4% подешевело мясо свинины, куры, яйца куриные, масло сливочное, сахар, рис, гречневая крупа.
Индекс потребительских цен на моторное топливо составил 99,8%. Основное влияние на его формирование оказало удешевление бензина АИ-95 и АИ-92 (на 0,2−0,3%). Дизельное топливо, а также бензин автомобильный марки АИ-98 и выше выросли в стоимости на 0,8−1,4%.
Рост цен и тарифов на обследуемые в Пермском крае услуги составил в декабре 0,4%. Лидерами по росту стоимости стали проезд в такси (на 16,8%) и услуги страхования автомобилей (на 6,7−7,2%).