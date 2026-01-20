Стоимость проезда в такси выросла в Прикамье на 16%

В декабре выросли цены на колбасу и продукты из мяса птицы (на 2,2%), рыбу (на 2,9%), чай черный пакетированный (на 6%), шоколад (на 4,9%), муку (на 1,7%). Одновременно в пределах 4% подешевело мясо свинины, куры, яйца куриные, масло сливочное, сахар, рис, гречневая крупа.