Известной певице выставили счет за пруд на десятки миллионов рублей

Певице Ларисе Долиной, по данным телеграм-канала Shot, может потребоваться около 50 млн рублей на ликвидацию самовольно обустроенного пруда. Как утверждается, в итоге общие расходы по этой истории способны перевалить за 160 млн рублей.

Речь идет о полном демонтаже водоема с последующей рекультивацией участка. Работы, по оценке источника, могут занять порядка двух месяцев. Перед началом потребуется согласование с местной администрацией и проведение экспертизы.

Дальше начинается тяжелая техника. Планируется убрать всю живность, откачать воду илососом, утилизировать содержимое, затем удалить донные отложения и демонтировать гидроизоляцию. После этого на месте пруда останется котлован, который придется засыпать поэтапно — щебнем, глиной и грунтом. Финальный этап — озеленение.

Ландшафтный дизайнер Екатерина Левенто оценила стоимость таких работ примерно в 50 млн рублей при глубине водоема до двух метров. Если пруд окажется глубже или слой ила будет толще, смета может вырасти.

Репутационные проблемы вокруг Долиной ранее уже обострились после истории с квартирой. Верховный суд РФ в декабре 2025 года передал право собственности на жилье предпринимательнице Полине Лурье. Сообщалось, что новая владелица не торопится въезжать из-за ремонта.

