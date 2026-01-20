Экспертиза одобрила строительство нового ЖК с паркингом в Ленинском районе Челябинска

9-этажный ЖК построят на улице Лизы Чайкиной.
В Ленинском районе Челябинска на улице Лизы Чайкиной построят новый ЖК с подземной автостоянкой. Площадь застройки — 5982 квадратных метра. Проект одобрила экспертная организация «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.
Как отмечается на сайте ЕИСЖС, в паркинге будет 37 мест для парковки, а на придомовой территории — 22. В жилом комплексе появится благоустроенная придомовая территория, детская и спортивная площадки.