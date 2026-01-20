В краевой столице готовность строящегося участка трассы ТР-53 составляет 42 процента

Ее возведение началось в 2022 году. Первый этап — продление улицы Уинской от улицы Юрша до улицы Грибоедова — был завершен в 2024 году. В сентябре 2024 года началось возведение следующего этапа трассы. Он разделен на две части, сейчас в реализации этап 2.1. Согласно контракту все работы по этому этапу должны завершиться в четвертом квартале 2026 года.