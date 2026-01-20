В краевой столице готовность строящегося участка трассы ТР-53 составляет 42 процента

В Перми продолжается строительство очередного участка трассы ТР-53 на проспекте Октябрят от улицы Уинской до моста через реку Толожанку. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.
В настоящее время здесь уже практически снесены все постройки, располагавшиеся на будущей автодороге. Также строители занимались выемкой грунта, возведены подпорные стены. Со строящегося участка вывезено более 65 тысяч кубометров земли.
В региональном минстрое сообщили, что сейчас уже практически готова дорога в четыре полосы, соединяющая улицы Грибоедова и Уинскую. Здесь осталось только лишь уложить верхний слой асфальта. Кроме того, возведены и первые три мостовых опоры для перехода через Толожанку.
Подрядчик закончил строительство выезда с проспекта Октябрят на улицу Старцева. Кроме асфальта и фундаментов для шумозащитных экранов на этом участке идет сейчас строительство велосипедной дорожки, устроено основание для пешеходного тротуара. В районе еще одного выезда с улицы Уинской на проспект Октябрят появится подпорная стена.
Ведется и строительство коммуникаций — это сети теплоснабжения, которые уже полностью готовы, сейчас идет работа над переустройством водопровода и канализации. Сделана большая часть ливневой канализации. Кроме того, строителям в ближайшее время предстоит перенести сети связи и газопроводы.
В настоящее время дорожные работы на участке трассы ТР-53 на проспекте Октябрят от улицы Уинской до моста через реку Толожанку приостановлены. Причина тому — необходимость переустройства газопровода в месте, где улица Жуковского пересекается с проспектом Октябрят. Займутся этим в феврале. Кроме того, нужно перенести в другое место ЛЭП.
В краевом министерстве транспорта пояснили, что очередной этап трассы ТР-53 длиной полтора километра, включая основной ход дороги, съезды и часть моста через реку Толожанку. Дорога будет четырехполосной, с тротуарами и велодорожкой.
Ее возведение началось в 2022 году. Первый этап — продление улицы Уинской от улицы Юрша до улицы Грибоедова — был завершен в 2024 году. В сентябре 2024 года началось возведение следующего этапа трассы. Он разделен на две части, сейчас в реализации этап 2.1. Согласно контракту все работы по этому этапу должны завершиться в четвертом квартале 2026 года.
Общая протяженность всей трассы от развязки с улицы Уинской до улицы Лянгасова должна составить 8,3 километра (24,64 километра с учетом устройства местных проездов). Проект разбит на четыре этапа. В нем предусмотрено, помимо основного хода дороги, строительство шести мостов общей длиной 1,65 километра (через реки Иву, Толожанку, Чикулайку, Огарошиху, Большую Мотовилиху и Малую Мотовилиху) и трех транспортных развязок. Новый транспортный коридор соединит центральные районы Перми с Мотовилихинским и Орджоникидзевским районами, а также разгрузит смежные городские улицы.