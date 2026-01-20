Китай в 2025 году сократил закупки российской нефти на 7%

В декабре 2025 года, однако, наблюдался рост поставок из РФ по сравнению с ноябрем — на 11,7%, до 9,33 млн тонн. В стоимостном выражении декабрьский экспорт вырос на 3,6%, достигнув 3,91 млрд долларов. Примечательно, что в 2024 году, на фоне общего сокращения китайского импорта нефти на 1,9%, закупки из России, напротив, выросли на 1,3%.