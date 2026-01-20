Китай в 2025 году сократил закупки российской нефти на 7,1% по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Согласно статистике, за отчетный период Китай импортировал из России 100,72 млн тонн энергоносителя. В денежном выражении это составило 49,8 млрд долларов, что на 20,4% меньше, чем годом ранее. Несмотря на снижение, Россия сохранила статус крупнейшего поставщика нефти в Китай. На втором месте остается Саудовская Аравия, увеличившая поставки на 2,6% до 80,75 млн тонн. Далее следуют Ирак, Малайзия и Бразилия.
В декабре 2025 года, однако, наблюдался рост поставок из РФ по сравнению с ноябрем — на 11,7%, до 9,33 млн тонн. В стоимостном выражении декабрьский экспорт вырос на 3,6%, достигнув 3,91 млрд долларов. Примечательно, что в 2024 году, на фоне общего сокращения китайского импорта нефти на 1,9%, закупки из России, напротив, выросли на 1,3%.
Прежде сообщалось, что Китай с 1 января полностью прекратил импорт электроэнергии из России. В Министерстве энергетики РФ уточнили, что экспорт может быть возобновлён при поступлении запроса от Китая и достижении взаимовыгодных условий.