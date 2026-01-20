Ставки по вкладам падают, но россиян об этом предупреждали еще в 2025-м: прогнозы по доходности

После решения ЦБ ставки по вкладам в банках упали.
После того как Банк России в декабре 2025 года принял решение снизить ключевую ставку до 16% годовых, депозитный рынок предсказуемо отреагировал уменьшением доходности. К середине января 2026 года средние ставки по вкладам в крупнейших кредитных организациях опустились до минимальных уровней, наблюдавшихся с лета 2024 года.
По данным финансового маркетплейса «Финуслуги», наиболее существенная коррекция пришлась на краткосрочные депозиты. Средняя доходность трехмесячных вкладов в топ-20 банков снизилась до 14,86% годовых. Это на 0,65 процентного пункта меньше показателя декабря и является минимальным уровнем с июля 2024 года. Также ставки по депозитам на срок шесть месяцев опустились до 14,17% годовых, а по годовым вкладам — до 13,08% годовых. Что сейчас происходит со ставками по вкладам и какие прогнозы дают эксперты — в материале URA.RU.
Ставки по депозитам опустятся в диапазон 11−13% годовых: прогнозы экспертов.
Привлекательность банковских вкладов начала заметно снижаться с начала 2025 года. Так, средняя предлагаемая годовая доходность уменьшилась с 18% до 11,7%.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов отмечает, что в случае понижения ключевой ставки к концу 2026 года до уровня 12−13% процентные ставки по депозитам могут снизиться до 10−11%. Вместе с тем, по его мнению, даже при таком уровне доходности вклады по-прежнему будут, как минимум официально, компенсировать инфляцию.
«В случае продолжения снижения ключевой ставки ЦБ доходность по вкладам тоже будет плавно снижаться», — сообщил зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков. Его слова передают «РБК Инвестиции».
Доходность по банковским вкладам упала до 11,7%
Директор департамента розничного бизнеса банка «Цифра» Юрий Эйдинов, в свою очередь, ожидает, что доходность наиболее выгодных краткосрочных предложений сроком от двух до четырех месяцев, как правило, будет соответствовать уровню ключевой ставки. Это означает ориентировочный диапазон от около 16% годовых в начале года до 11−12% к его завершению.
Доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Светлана Зубкова прогнозирует сохранение текущего уровня доходности по очень краткосрочным вкладам в первом квартале 2026 года. В этот период банки, вероятнее всего, активизируют акционные предложения — как приуроченные к праздникам, так и ориентированные на новых клиентов. Это связано с традиционным сезонным замедлением деловой активности. В дальнейшем, по мере развития ситуации, ставки по депозитам продолжат понижаться и, по всей видимости, закрепятся на уровне 10−12% годовых до конца года, заключила она.
«Прогноз ЦБ предполагает среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 13−15%. Мы ожидаем, что после учета эффекта от повышения НДС на инфляцию ЦБ может перейти к более быстрому снижению ставки и к концу 2026-го она опустится до 11%», — заявил аналитик ИК «Велес Капитал» Сергей Жителев.
Кроме того, руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич полагает, что максимальные ставки по вкладам крупнейших игроков могут снизиться до 11,5−12% годовых. При этом, по оценке пресс-службы маркетплейса «Финуслуги», в ближайшей перспективе доходность депозитов останется на двузначном уровне. Ставки будут поддерживаться высокой конкуренцией на депозитном рынке, которая может продолжиться и в 2026 году. Сейчас для вкладчиков есть благоприятный момент, чтобы зафиксировать повышенную доходность, открывая более длинные депозиты.
Какие вклады сейчас предпочтительно открывать.
По прогнозу Додонова, в 2026 году, особенно в первом полугодии, ключевая ставка, скорее всего, будет снижаться поэтапно, что приведет к плавному уменьшению депозитных ставок. В этой ситуации, на его взгляд, целесообразно пока размещать средства на краткосрочных вкладах, по которым банки предлагают максимальную доходность, с последующей пролонгацией. Такой подход также обеспечивает высокую степень гибкости в управлении своими финансами, что крайне важно в текущих непростых экономических условиях.
Когда станет ясно, что процесс смягчения денежно-кредитной политики в стране ускоряется, можно будет перевести накопления в долгосрочный вклад. Таким образом на длительный период будет зафиксирована относительно повышенная ставка.
Ставки в течение 2026 года продолжат постепенно снижаться, заявляют эксперты.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов обращает внимание, что для получения доходности, сопоставимой с ключевой ставкой, клиентам, необходимо выполнять ряд дополнительных условий. Среди них: направлять зарплату на карту банка, где оформлен вклад; иметь право на возрастные преференции; пользоваться другими продуктами кредитной организации (в частности, программами страхования жизни); обладать премиальным статусом.
В таких условиях имеет смысл присмотреться к альтернативным инструментам — акциям, а также облигациям со средним (три-семь лет) и длинным (свыше семи лет) сроком обращения. К коротким облигациям (до трех лет) и вложениям в недвижимость эксперт относится скорее негативно: доходность по краткосрочным выпускам уже опустилась ниже 15%, передает «Банки.ру».
ТОП-10 банков с самыми выгодными ставками по вкладам и накопительным счетам.
«РБК Инвестиции» проанализировали условия по вкладам исходя из суммы размещения от 100 тысяч руб. При этом учитывались только предложения без дополнительных требований, кроме внесения «новых денег» или оформления продукта новыми клиентами.
Сбербанк: по вкладам — до 16% годовых, по накопительным счетам — до 13,5% годовых;ВТБ: по вкладу «ВТБ Вклад» — до 15,5% годовых, по накопительным счетам — до 16% годовых;Газпромбанк: по вкладу «Новые деньги» — до 16,2% годовых, приветственные ставки по накопительным счетам — до 16,5% годовых;Альфа-банк: по продукту «Альфа-Вклад Новые деньги» — с надбавкой до 15,8% годовых, по накопительным счетам — до 16,5% годовых;Т-банк: максимальная ставка по непополняемому «СмартВкладу» — до 15% годовых, по накопительному счету без платной подписки — 9% годовых;Московский кредитный банк: по вкладу «Праздничный» — до 16% годовых, по накопительному счету — до 16,75% годовых;Совкомбанк: по сезонному вкладу «Зимняя выгода» — до 15,1% годовых, по накопительному счету — до 17% годовых;Россельхозбанк: по вкладу «Свой вклад» — до 16% годовых, по накопительным счетам — до 15% годовых;ПСБ: ставка по вкладу «Сильная ставка» — 16,2% годовых, по накопительным счетам — до 17% годовых;Банк «Дом.РФ»: по вкладам — до 16,4% годовых, по накопительным счетам — до 15,4% годовых.