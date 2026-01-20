Ставки по вкладам падают, но россиян об этом предупреждали еще в 2025-м: прогнозы по доходности

Сбербанк: по вкладам — до 16% годовых, по накопительным счетам — до 13,5% годовых;ВТБ: по вкладу «ВТБ Вклад» — до 15,5% годовых, по накопительным счетам — до 16% годовых;Газпромбанк: по вкладу «Новые деньги» — до 16,2% годовых, приветственные ставки по накопительным счетам — до 16,5% годовых;Альфа-банк: по продукту «Альфа-Вклад Новые деньги» — с надбавкой до 15,8% годовых, по накопительным счетам — до 16,5% годовых;Т-банк: максимальная ставка по непополняемому «СмартВкладу» — до 15% годовых, по накопительному счету без платной подписки — 9% годовых;Московский кредитный банк: по вкладу «Праздничный» — до 16% годовых, по накопительному счету — до 16,75% годовых;Совкомбанк: по сезонному вкладу «Зимняя выгода» — до 15,1% годовых, по накопительному счету — до 17% годовых;Россельхозбанк: по вкладу «Свой вклад» — до 16% годовых, по накопительным счетам — до 15% годовых;ПСБ: ставка по вкладу «Сильная ставка» — 16,2% годовых, по накопительным счетам — до 17% годовых;Банк «Дом.РФ»: по вкладам — до 16,4% годовых, по накопительным счетам — до 15,4% годовых.