В Смоленской области продолжается строительство энергоблоков второй очереди АЭС

На совещании были рассмотрены вопросы развития образования и подготовки кадров для региона, в том числе для атомной станции. «В Десногорске последовательно проводится модернизация школ, оснащение предметных кабинетов, повышение квалификации и переподготовка педагогов. Сотрудничаем с Росэнергоатомом для привлечения смолян к стажировкам на базе Смоленской АЭС — повышаем квалификацию молодых профессионалов», — отметил в своём Телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
В планах развития городского округа- реконструкция и оформление городского центра, привлечение бизнеса для развития кафе и ресторанов, парка аттракционов, реализации более насыщенного событийного календаря концертов и торговых ярмарок.
Также в перспективе реализация совместных проектов по строительству бассейна и ледовой арены. Для этого прорабатываются модели взаимодействия с АЭС и другими промышленными объектами. Предполагаемый объем привлеченных бюджетных и внебюджетных средств для строительства спортивных объектов составит почти 1 млрд. рублей.
«Работа с инвесторами ведётся и для развития сферы услуг. Взаимодействуем с предпринимателями, готовыми открывать в городе объекты сервиса, определяем подходящие площадки. В Десногорске, как и во всем регионе, реализуются меры поддержки начинающих предпринимателей, предоставляются гранты на запуск собственного дела. По итогам 2025 года поддержку по программе “Первый старт” в Десногорске уже получили проекты в сфере бытовых и социальных услуг на сумму 2,5 млн. В этом году ставим план увеличить их число вдвое», — подчеркнул в заключение глава региона.