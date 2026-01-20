Строить скоро станет не выгодно: девелоперы жалуются на расценки на строительном рынке

Кроме себестоимости на конечной цене сказывается еще множество факторов.
Себестоимость строительства за год выросла в Тюменской области чуть больше, чем на 10%. В настоящий момен построить один квадратный метр обходится чуть больше, чем в 70 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в девелоперских кругах региона.
«Дорожают строительные материалы, особенно те позиции, в которых производства приостанавливаются. Дорожает рабочая сила — люди хотят получать соответствующую ценам зарплату. Амортизация техники, горюче-смазочные материалы — дорожает все. Не равномерно, что-то быстрее, что-то медленнее. Стараемся сдерживать соответствующий рост конечной цены жилья, но до бесконечности этого делать не сможем. Еще немного — и строить попросту станет не выгодно», — пояснил агентству собеседник.
По данным Единого ресурса застройщиков, аналогичная ситуация складывается на всей территории России. За последние три месяца себестоимость строительства жилья в среднем выросла на 3,2%.
Как сообщили URA.RU аналитики классифайда «Яндекс Недвижимость», в конце декабря медианная стоимость квадрата в Тюмени превысила 125 тысяч рублей. При этом анализ сайтов риэлторских агентств показывает, что реальная средняя стоимость квадрата превышает 165 тысяч рублей. Однако на конечную цену продаваемых квартир влияет не только стоимость строительства, но и иные затраты.
«Сейчас инженерные сети и подключения должны делать специализированные сетевые компании. Хотя раньше мы сами строили, и ничего нигде не протекает. Есть дома, которые прекрасно питаются от построенных нами сетей. А теперь грубо говоря на каждый квадратный метр ты отдаешь 70 тысяч себестоимости, и еще 70 сетевикам. В таких условиях снизить стоимость квадрата нереально», — сообщил на встрече Союза строителей региона с застройщиками глава компании «Паритет» Павел Галкин.
