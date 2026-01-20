Строить скоро станет не выгодно: девелоперы жалуются на расценки на строительном рынке

«Сейчас инженерные сети и подключения должны делать специализированные сетевые компании. Хотя раньше мы сами строили, и ничего нигде не протекает. Есть дома, которые прекрасно питаются от построенных нами сетей. А теперь грубо говоря на каждый квадратный метр ты отдаешь 70 тысяч себестоимости, и еще 70 сетевикам. В таких условиях снизить стоимость квадрата нереально», — сообщил на встрече Союза строителей региона с застройщиками глава компании «Паритет» Павел Галкин.