Китай стал меньше покупать российской нефти

Согласно официальной статистике, за двенадцать месяцев прошлого года Россия экспортировала в КНР 100,723 млн тонн нефти на общую сумму 49,8 млрд долларов, тогда как годом ранее объем поставок и выручка были заметно выше. В итоге поставки были снижены более чем на семь процентов, следует из данных ГТУ. Их приводит РИА Новости.