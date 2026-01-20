Китай стал меньше покупать российской нефти

Китай сократил покупку российской нефти по сравнению с 2024 годом.
По итогам 2025 года поставки российской нефти в Китай сократились на 7,14% по сравнению с 2024 годом. Такие данные приводит Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.
Согласно официальной статистике, за двенадцать месяцев прошлого года Россия экспортировала в КНР 100,723 млн тонн нефти на общую сумму 49,8 млрд долларов, тогда как годом ранее объем поставок и выручка были заметно выше. В итоге поставки были снижены более чем на семь процентов, следует из данных ГТУ. Их приводит РИА Новости.
Из цифр ГТУ КНР следует, что основное снижение пришлось как на физические объемы, так и на денежное выражение поставок. В 2024 году экспорт российской нефти в Китай составлял 108,469 млн тонн на сумму 62,589 млрд долларов. Таким образом, за год отгрузки сократились примерно на 7,75 млн тонн, а экспортная выручка уменьшилась почти на 12,79 млрд долларов.
При этом Китай остается одним из ключевых импортеров российской нефти. В страну поставляется около двух миллионов баррелей в сутки. Нефть в КНР поставляется через трубопроводные структуры, по типу «Сила Сибири».